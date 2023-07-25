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Агент Игнатьева рассказал об адаптации форварда в «Сочи»

25 Июля 2023 • 19:44 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
30.07 20:00

Агент российского форварда Ивана Игнатьева Алан Агузаров рассказал о том, как проходит адаптация его клиента в новом клубе – «Сочи».

«Мы довольны. В «Сочи» классный, дружный коллектив, хорошая атмосфера внутри команды. Ваня чувствует себя в нём хорошо. А ещё огромное значение в переходе сыграло желание видеть в команде его Дмитрия Хохлова», - цитирует Агузарова Sport24.

Напомним, что молодой форвард стал игроком «Сочи» текущим летом. А в минувшее воскресенье ему удалось дебютировать за южан, выйдя на поле в победном матче против «Балтики» (2:0). Этот матч, что любопытно, стал для Игнатьева сотым в карьере в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Алан Агузаров Иван Игнатьев
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