Агент Игнатьева рассказал об адаптации форварда в «Сочи»

Агент российского форварда Ивана Игнатьева Алан Агузаров рассказал о том, как проходит адаптация его клиента в новом клубе – «Сочи».

«Мы довольны. В «Сочи» классный, дружный коллектив, хорошая атмосфера внутри команды. Ваня чувствует себя в нём хорошо. А ещё огромное значение в переходе сыграло желание видеть в команде его Дмитрия Хохлова», - цитирует Агузарова Sport24.

Напомним, что молодой форвард стал игроком «Сочи» текущим летом. А в минувшее воскресенье ему удалось дебютировать за южан, выйдя на поле в победном матче против «Балтики» (2:0). Этот матч, что любопытно, стал для Игнатьева сотым в карьере в РПЛ.