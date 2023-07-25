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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал главных конкурентов «Зенита» за чемпионство

25 Июля 2023 • 19:39 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Российский тренер Юрий Сёмин озвучил пять главных конкурентов питерского «Зенита» за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Это московские ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», а также «Краснодар». Они в состоянии бороться с «Зенитом» за чемпионский титул, однако зависеть это будет от того, как они готовы к сезону и как пройдёт комплектация составов в летнее трансферное окно», - рассказал Сёмин RT.

Напомним, что питерцы с уверенным счётом выиграли первый матч в новом сезоне РПЛ – команда обыграла в гостях «Пари НН» (2:0). Во втором туре команда Сергея Семака отправится в гости к «Ростову».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Юрий Сёмин
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