Сёмин назвал главных конкурентов «Зенита» за чемпионство

Российский тренер Юрий Сёмин озвучил пять главных конкурентов питерского «Зенита» за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Это московские ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», а также «Краснодар». Они в состоянии бороться с «Зенитом» за чемпионский титул, однако зависеть это будет от того, как они готовы к сезону и как пройдёт комплектация составов в летнее трансферное окно», - рассказал Сёмин RT.

Напомним, что питерцы с уверенным счётом выиграли первый матч в новом сезоне РПЛ – команда обыграла в гостях «Пари НН» (2:0). Во втором туре команда Сергея Семака отправится в гости к «Ростову».