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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин не верит, что Захарян и Пиняев перейдут в «Зенит»

25 Июля 2023 • 19:35 Комментировать (3)
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе в «Зенит» Арсена Захаряна и Сергея Пиняева.

«Не думаю, что сейчас Пиняев и Захарян направятся в «Зенит» на замену Малкому. Их там развратят деньгами, и все. На этом они закончат, как и многие футболисты «Зенита», которые переходят туда», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Малком отправится в Саудовскую Аравию. В «Зените» сообщили, что футболист будет продан «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро. В качестве возможной замены бразильцу СМИ называют вингера «Локомотива» Пиняева, однако, по слухам, сам игрок не намерен переезжать в Санкт-Петербург.

Сегодня, 25 июля, «Зенит» примет на своем поле «Пари НН» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России, начало — в 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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CERG
25 Июля 2023 в 20:15
Если что-то из себя представляют, пробьются, нет, так лучше об этом сразу узнать. Для рос. футбола это на благо, игра на выживание, как и должно быть для наших паспортистов.
Cruyff
25 Июля 2023 в 19:40
они там просто не пробьются в состав их ждёт участь Бакаева
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