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Гуренко: «Малком выбрал деньги» эксклюзив

25 Июля 2023 • 23:00 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о выборе нападающего Малкома.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форвард Малком переходит в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

«Это уже цели Малкома, где он хочет играть и развиваться. Он выбрал деньги. Хотя Саудовская Аравия развивается, и я думаю, там футбол сейчас не слабее уровня российского. Много известных игроков туда переходит. Конечно, для его развития было бы интереснее ехать в Европу. Видно, он ещё до топ-клубов не готов, чтоб его купил «Манчестер Сити» и другие», — сказал Гуренко.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Гуренко Аль-Хиляль РПЛ трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Саудовская Аравия
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