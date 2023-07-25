Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о выборе нападающего Малкома.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форвард Малком переходит в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

«Это уже цели Малкома, где он хочет играть и развиваться. Он выбрал деньги. Хотя Саудовская Аравия развивается, и я думаю, там футбол сейчас не слабее уровня российского. Много известных игроков туда переходит. Конечно, для его развития было бы интереснее ехать в Европу. Видно, он ещё до топ-клубов не готов, чтоб его купил «Манчестер Сити» и другие», — сказал Гуренко.