Малафеев объяснил, почему «Зенит» отправил в аренду двух вратарей

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, почему два вратаря «сине-бело-голубых» покинули команду на правах аренды.

25 июля «Зенит» объявил о покупке голкипера Дениса Адамова из «Сочи». В этот же день санкт-петербургский клуб сообщил об уходе Никиты Гойло в «Сочи» на правах аренды. Напомним, ранее еще один вратарь «Зенита» — Даниил Одоевский отправился в аренду в астраханский «Волгарь».

«Почему отдали в аренду Одоевского и Гойло? Тут как раз все понятно: ребятам необходима игровая практика, чтобы впоследствии быть готовыми выступать за главную команду Санкт-Петербурга», — заявил Малафеев Bobsoccer.

В текущем сезоне «Зенит» провел уже два официальных матча. В обеих встречах ворота команды защищал 36-летний Михаил Кержаков, который не пропустил ни одного мяча.