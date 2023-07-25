Булыкин: «Если Черчесов попадёт в Саудовскую Аравию – будет здорово»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи, что связывают российского тренера Станислава Черчесова и клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Конечно, если пригласят Черчесова, это будет супер-вариант для него. Там очень хорошие контракты, любой футболист и тренер пытаются найти комфортный и хороший контракт для себя. Так что если он попадет в Саудовскую Аравию, было бы здорово», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».