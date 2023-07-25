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Малафеев — об Адамове: «Под 16-м номером никто в «Зените» не приживается»

25 Июля 2023 • 19:16 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на тот факт, что новичок «сине-бело-голубых» Денис Адамов выбрал 16-й игровой номер. Напомним, ранее футболку с этим номером носил Малафеев, который всю свою карьеру провел в санкт-петербургском клубе.

«Он взял шестнадцатый номер, под которым последнее время в «Зените» никто не приживается (смеется). Я, конечно, этот номер за собой не держу, так что пожелаю Денису удачи и успехов», — цитирует Малафеева Bobsoccer.

По мнению бывшего футболиста, Адамов обязательно получит свой шанс в «Зените».

Напомним, игрок выступал за «Сочи» с 2021 года. Если верить СМИ, трансфер 25-летнего голкипера обошелся «Зениту» в один миллион евро. Контракт Адамова с командой Сергея Семака рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев Денис Адамов
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