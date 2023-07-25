Гаджиев хотел бы, чтобы Черчесов вернулся в Россию

Гаджи Гаджиев, бывший тренер, выразил свое мнение о возможном возвращении Станислава Черчесова в Россию.

Гаджиев заявил, что он не знает, какой выбор сделает Станислав Черчесов. Он считает, что решение будет зависеть от личных предпочтений и желаний тренера. Однако, по мнению Гаджиева, он бы хотел видеть российских тренеров работающими в своей стране. Он отметил, что Черчесов является квалифицированным и хорошим тренером, но понимает, что у человека может возникнуть желание пожить и работать в другой стране.

«Что по душе, то и выберет», – сказал Гаджиев в интервью изданию Vprognoze.ru.