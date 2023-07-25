Малафеев — об Адамове: «Фактурный голкипер, который должен подойти «Зениту»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о переходе голкипера Дениса Адамова из «Сочи» в стан «сине-бело-голубых».

«Мотивация «Зенита» по приглашению Адамова? Адамов прошел школу «Краснодара». Фактурный голкипер, то есть должен подходить «Зениту» по определенным критериям», — приводит слова Малафеева Bobsoccer.

Сегодня, 25 июля, «Зенит» объявил о подписании четырехлетнего трудового соглашения с 25-летним Адамовым. Стоит отметить, что далее контракт может быть продлен еще на один год.

В прошлом сезоне голкипер провел 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и 2 раза сыграл «на ноль».