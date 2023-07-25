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Гуренко прокомментировал уход Малкома

25 Июля 2023 • 19:04 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Сергей Гуренко, главный тренер «Уфы», высказал свое мнение об уходе нападающего «Зенита» Малкома в клуб «Аль-Хиляль».

Гуренко заявил, что он не считает, что уход Малкома повлияет на форму какой-либо команды. По его мнению, у «Зенита» сильный коллектив, и у него есть замена для Малкома, возможно, это даже может пойти во благо команде.

Тренер выразил свою точку зрения относительно мотивации игроков, сказав, что если футболист не мотивирован играть в команде, это может стать проблемой для коллектива. По его словам, Малком выполнил свою задачу в «Зените».

«В России он сделал рекламу», – сказал Гуренко изданию Vprognoze.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Гуренко Уфа Малком Филипе
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