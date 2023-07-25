Данни хочет, чтобы «Зенит» привлекал больше игроков академии

Мигель Данни, бывший полузащитник «Зенита», выразил свою позицию относительно привлечения большего числа выпускников академии в команду.

Данни поддержал слова Андрея Аршавина о важности покупки лучших российских игроков, но также отметил, что необходимо делать ставку на развитие молодых игроков из академии. Он подчеркнул, что хотел бы видеть больше своих игроков из академии «Зенита» в основной команде. По его мнению, имея хороших иностранных игроков, которые приходят в команду для улучшения ее уровня, важно не забывать и о развитии родных талантов

«Очень важно обучать игроков академии», – сказал Данни изданию «Чемпионат».