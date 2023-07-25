Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» пополнил хорватский легионер официально

25 Июля 2023 • 18:57 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Воронежский «Факел» усилил свою линию обороны хорватским крайним защитником Антонио Яколишем, об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисту 31 год, минувший сезон балканский игрок провёл в румынском клубе «Арджеш». В сезоне он поучаствовал в 36 матчах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. Ранее в карьере вызывался в юношеские и молодёжные сборные Хорватии.

«Клуб начинает процедуру получения рабочей визы футболиста», - отметили в «Факеле».

Напомним, что первый матч нового сезона РПЛ воронежцы проиграли. Команда Вадима Евсеева на выезде уступила «Ростову» - 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Антонио Яколиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
19:35 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин не верит, что Захарян и Пиняев перейдут в «Зенит»
19:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» отказалась продавать своего игрока в европейский чемпионат слухи
19:23 · Россия. Премьер-лига
Малафеев объяснил, почему «Зенит» отправил в аренду двух вратарей
19:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Черчесов попадёт в Саудовскую Аравию – будет здорово»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Малафеев — об Адамове: «Под 16-м номером никто в «Зените» не приживается»
19:15 · Кубок России
Изидор сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Урал»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Бикфалви вернётся в общую группу «Урала»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев хотел бы, чтобы Черчесов вернулся в Россию
19:07 · Россия. Премьер-лига
Малафеев — об Адамове: «Фактурный голкипер, который должен подойти «Зениту»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Булыкин ждёт возвращения Черчесова в РПЛ
19:04 · Россия. Премьер-лига
Гуренко прокомментировал уход Малкома
18:57 · Россия. Премьер-лига
Данни хочет, чтобы «Зенит» привлекал больше игроков академии
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Факел» пополнил хорватский легионер официально
18:49 · Кубок России
Быстрый гол Аюпова позволил «Уралу» открыть счёт в матче с «Локомотивом»
18:49 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали, когда Газинский вернётся на поле
Все новости
Рекомендуем