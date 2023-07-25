Воронежский «Факел» усилил свою линию обороны хорватским крайним защитником Антонио Яколишем, об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисту 31 год, минувший сезон балканский игрок провёл в румынском клубе «Арджеш». В сезоне он поучаствовал в 36 матчах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. Ранее в карьере вызывался в юношеские и молодёжные сборные Хорватии.

«Клуб начинает процедуру получения рабочей визы футболиста», - отметили в «Факеле».

Напомним, что первый матч нового сезона РПЛ воронежцы проиграли. Команда Вадима Евсеева на выезде уступила «Ростову» - 1:2.