Григорий Иванов пожелал «Уралу» стабильности

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов пожелал своему клубу в новом сезоне того, чего не хватало в предыдущем, а именно стабильности.

«Хочется, чтобы в новом сезоне мы играли стабильно. Хочется, чтобы без провалов, как в прошлом сезоне. Задача самая обыкновенная — есть первые два места и последние, остальные все одинаковые», - делится Иванов со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что предыдущий сезон уральцы начали провально, однако осенью в клуб пришёл тренер Виктор Ганчаренко, при котором «шмели» выдали феноменальную беспроигрышную серию – она продолжалась с сентября 2022 года – по март 2023. Однако в концовке уральцы вновь потерпели серию неудач, в итоге финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ и остановились в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России.