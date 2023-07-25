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Бушманов считает «Лацио» хорошим вариантом для продолжения карьеры Захаряна эксклюзив

25 Июля 2023 • 22:40 Комментировать (2)

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Я думаю, что «Лацио» - это хороший, отличный вариант для Захаряна. Команда играет в атакующий футбол, много играет с мячом, и в целом эта команда подходит для него. Дальше уже зависит всё от него», — сказал Бушманов.

Захарян – воспитанник академии «Динамо». За «бело-голубых» 20-летний полузащитник выступает с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник – 15 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Серия А Евгений Бушманов РПЛ Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Cruyff
25 Июля 2023 в 23:32
не смешите уже надоело вы посмотрите такой игрок зачем он Лацио ходит пешком по полю так в серии А не играют
TEREX
25 Июля 2023 в 22:54
пущай кожаныи штаны с сабой бирёт..)) лафку палиравать..))
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