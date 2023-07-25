Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Я думаю, что «Лацио» - это хороший, отличный вариант для Захаряна. Команда играет в атакующий футбол, много играет с мячом, и в целом эта команда подходит для него. Дальше уже зависит всё от него», — сказал Бушманов.

Захарян – воспитанник академии «Динамо». За «бело-голубых» 20-летний полузащитник выступает с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник – 15 млн евро.