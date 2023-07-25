Аршавин предположил, что Захаряну пока рано уезжать в Европу

Бывший форвард питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин уверен, что молодому таланту столичного «Динамо» Арсену Захаряну пока рано уезжать в Европу.

«Мне было побольше лет, когда я сам уезжал. И если говорить про его перспективы, с его талантом он обязан играть в Европе. Но, может, пока ему рановато ехать?», - задаётся вопросом Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в последние дни игроком активно интересуется римский «Лацио». Ранее Захаряна связывали с лондонским «Челси» и стамбульским «Галатасараем», однако до конкретных дел эти слухи так и не дошли.

В «Лацио» высказались о трансфере Захаряна