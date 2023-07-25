Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Динамо» и «Лацио» договорились о трансфере Арсена Захаряна.

«Трудно что-то сказать. У нас постоянно слухи вокруг фамилии Захаряна. От этого только хуже футболисту. Он то туда, то сюда. В игре уже спад начался. Его постепенно начинают подзабывать. Прошлый сезон он провел не так здорово. Нужно остановиться, спокойно играть и думать о том, что «Динамо» нужно выходить на лидирующие позиции. Но если вариант с переходом, действительно, в этот раз есть, то нужно уходить», - сказал Мостовой.