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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алаев высказался по поводу ухода Малкома

25 Июля 2023 • 18:34 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Александр Алаев, президент РПЛ, поделился своим мнением о переходе лидера «Зенита» Малкома в клуб из Саудовской Аравии.

Алаев рассмотрел переход Малкома с разных сторон. С одной стороны, это уход лучшего игрока прошлого сезона, и его отъезд оставляет пустое место в лиге. С другой стороны, он отметил, что активность клубов из Саудовской Аравии и отсутствие участия «Зенита» в еврокубках создают условия, при которых удержание и привлечение новых звезд становится сложной задачей.

Тем не менее, переход Малкома за рекордную сумму для Саудовской Аравии может стать хорошей рекламой для РПЛ.

«Будем скучать по Малкому», – сказал Алаев «Матч ТВ».

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