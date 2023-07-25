Алаев высказался по поводу ухода Малкома

Александр Алаев, президент РПЛ, поделился своим мнением о переходе лидера «Зенита» Малкома в клуб из Саудовской Аравии.

Алаев рассмотрел переход Малкома с разных сторон. С одной стороны, это уход лучшего игрока прошлого сезона, и его отъезд оставляет пустое место в лиге. С другой стороны, он отметил, что активность клубов из Саудовской Аравии и отсутствие участия «Зенита» в еврокубках создают условия, при которых удержание и привлечение новых звезд становится сложной задачей.

Тем не менее, переход Малкома за рекордную сумму для Саудовской Аравии может стать хорошей рекламой для РПЛ.

«Будем скучать по Малкому», – сказал Алаев «Матч ТВ».