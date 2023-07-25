Агент: «Период восстановления Дивеева пока неизвестен»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о ходе восстановления футболиста.

«Игорь уже должен находиться в Германии. По расчету медиков, он ориентировочно проведет там несколько дней. Период восстановления пока неизвестен», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 23-летний Дивеев получил травму в матче Суперкубка России с «Зенитом». Ранее сообщалось, что защитник пропустит минимум три месяца.

В первом туре РПЛ ЦСКА проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Следующим соперником «армейцев» в рамках чемпионата России станет грозненский «Ахмат» (30 июля).