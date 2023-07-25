Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе форварда Малкома из «Зенита».

«Свято место пусто не бывает. В прошлом сезоне Малком был лучшим игроком чемпионата. Промес был где-то рядом, и он остаётся, но, возможно, появятся ещё новые игроки, которые приехали. В «Зените», «Спартаке» и других клубах есть сильные футболисты, посмотрим, кто сможет себя проявить более ярко, потому что кандидаты на это есть», — сказал Бушманов.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер 26-летнего бразильца в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. Для чемпионата России этот трансфер станет рекордным.