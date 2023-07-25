Хавбек «Оренбурга» Капленко назвал свою команду мечты

Хавбек «Оренбурга» Кирилл Капленко рассказал, что считает дортмундскую «Боруссию» своей командой мечты.

«Моя команда мечты - дортмундская «Боруссия». Ещё когда Юрген Клопп их еще тренировал и Марио Гётце играл, я сразу влюбился в эту команду. Просто там всегда давали играть молодым игрокам, а ещё мне очень нравится их руководство», - признался российский футболист порталу Metaratings.

Напомним, что Капленко выступает за свой нынешний клуб с 2020 года. Полноценный контракт с южноуральцами футболист заключил в прошлом году. Ранее полузащитник поделился, что мечтает когда-нибудь поиграть в Европе.