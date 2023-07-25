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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Локомотив» может решить свои задачи, но важен фактор Дзюбы

25 Июля 2023 • 18:18 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Урал
перерыв

Российский тренер Александр Тарханов высказался о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что руководство «железнодорожников» поставило перед командой две задачи: попасть в тройку в РПЛ и добраться до финала Кубка России.

«Локомотив» со своими задачами может справиться. У них хороший состав, и они взяли очень качественных игроков из «Крыльев». Также весомый фактор Дзюбы», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином». Матч завершился со счетом 2:2.

Сегодня, 25 июля, команда Михаила Галактионова встретится с «Уралом» в рамках группового этапа Кубка России. Начало игры — в 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Тарханов Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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