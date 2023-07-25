Малафеев: «Гойло нужна игровая практика»

Бывший голкипер питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал уход вратаря питерцев Никиты Гойло в годичную аренду в «Сочи». По мнению Малафеева, это необходимый шаг для 24-летнего вратаря.

«Ему точно нужна игровая практика и насколько он ее получит в «Сочи», я не знаю. Думаю, всё будет от него зависеть», - делится Малафеев с «Матч ТВ», добавляя, что с вратарскими качествами у Гойло всё хорошо, также он имеет хорошую ментальность.

Гойло, напомним, вернулся в родной клуб из нижегородского «Пари НН» по окончании прошлого сезона.

«Надеюсь, что он прибавил за время в «Пари НН». Пожелаю ему удачи», - заключил Малафеев.

Гойло следующий сезон проведёт в аренде в «Сочи»