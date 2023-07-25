Казанский — о новичке «Рубина»: «Иву – это просто находка, топ-уровень»

Известный журналист Денис Казанский поделился мнением о новичке казанского «Рубина» Иву Угочукву.

«Армянин Иву – это просто находка. Топ-уровень. Мне кажется, что «Рубин» приобрел не только классного игрока, но и потенциально очень сильный финансовый актив для уверенного будущего», — приводит слова Казанского Metaratings.

Напомним, 23-летний футболист перебрался в «Рубин» из «Урарту» в летнее трансферное окно.

В первом туре чемпионата России подопечные Рашида Рахимова сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2). Иву провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Во втором туре РПЛ «Рубин» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 30 июля и начнется в 15:00 по мск.