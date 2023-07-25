Малафеев порассуждал о роли Адамова в «Зените»

Экс-голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о будущей роли в клубе нового вратаря – Дениса Адамова. Напомним, что он стал игроком чемпиона России, перейдя из «Сочи», между «Зенитом» и 25-летним вратарём подписан четырёхлетний контракт.

«Трудно говорить, насколько он будет готов к играм за «Зенит» без достаточной игровой практики. Полагаю, он сможет стать подменой Мише Кержакову, может быть, составит ему конкуренцию», - цитирует Малафеева «Матч ТВ».

Сейчас, помимо Адамова, вратарями основы «Зенита» являются Михаил Кержаков и Александр Васютин.

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