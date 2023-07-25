Столичный ЦСКА не желает вести переговоры с другими клубами о продаже защитника Виллиана Роши, несмотря на интерес к игроку в это трансферное окно. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что к бразильцу проявляют интерес «Фенербахче», а также клубы из Саудовской Аравии и Португалии. Особенно сильно в игроке заинтересован стамбульский клуб, готовый предложить 6-7 млн евро «армейцам».

Источник отмечает, что и сам защитник не против остаться в России и не намерен просить его отпустить в другую команду.

Стартовавший сезон стал для Роши, отметим, вторым в карьере в составе московского ЦСКА.

Названы сроки возвращения Виллиана Роши в строй