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Агаларов уверен, что «Ахмату» по силам бороться за медали РПЛ

25 Июля 2023 • 17:17 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов уверен, что его клубу по силам бороться за самые высокие места в стартовавшем недавно новом сезоне РПЛ.

«Планку мы задрали высоко, но забраться ещё выше - в наших силах. Просто хотим побеждать в каждой игре, почему бы и за медали не побороться?», - делится Агаларов с «Матч ТВ», добавляя, что у клуба есть ресурсы в виде поддержки от клубного руководства и руководства Чеченской республики.

Напомним, что первый матч нового сезона вышел для грозненцев неудачным – дома подопечные Сергея Ташуева уступили самарским «Крыльям Советов» - 1:2. В рамках второго тура чеченский клуб встретится дома со столичным ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Гамид Агаларов
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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