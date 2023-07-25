Агаларов уверен, что «Ахмату» по силам бороться за медали РПЛ

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов уверен, что его клубу по силам бороться за самые высокие места в стартовавшем недавно новом сезоне РПЛ.

«Планку мы задрали высоко, но забраться ещё выше - в наших силах. Просто хотим побеждать в каждой игре, почему бы и за медали не побороться?», - делится Агаларов с «Матч ТВ», добавляя, что у клуба есть ресурсы в виде поддержки от клубного руководства и руководства Чеченской республики.

Напомним, что первый матч нового сезона вышел для грозненцев неудачным – дома подопечные Сергея Ташуева уступили самарским «Крыльям Советов» - 1:2. В рамках второго тура чеченский клуб встретится дома со столичным ЦСКА.