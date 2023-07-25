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Гладилин считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром РПЛ

25 Июля 2023 • 17:10 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Локомотива» Артём Дзюба стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ.

«Конечно, Дзюба способен в свои 34 года стать лучшим бомбардиром. Под него надо построить игру, во многом это зависит от тренера. Дзюба - зависимый игрок», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что такая тактика не подойдет «Локомотиву», если клуб хочет бороться за высокие позиции, потому что закрыть одного игрока легко.

В первом туре РПЛ «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином» (2:2). Дзюба провел на поле 90 минут и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Валерий Гладилин
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