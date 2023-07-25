Адамов назвал команду, которая может составить конкуренцию «Зениту»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов назвал команду, которая может составить конкуренцию питерскому клубу в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге сезона-2023/24.

«ЦСКА в этом сезоне постарается сыграть лучше, чем в прошлом. Соперник непростой, но мы обязаны вновь выиграть чемпионство», - приводит слова Адамова пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне команда с берегов Невы в пятый раз подряд стала победителем чемпионата России, а «армейцы» заняли второе место и стали победителями национального Кубка.

В первом туре нового сезона подопечные Владимира Федотова на выезде уступили «Уралу» (1:2).