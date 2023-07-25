Гойкович: «Морально был готов к уходу Лички из «Оренбурга»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об уходе бывшего тренера команды Марцела Лички в «Динамо».

Футболист признался, что для него уход чешского специалиста в более статусный клуб не стал неожиданностью, так как Личка является хорошим тренером, успевшим добиться с «Оренбургом» определённых результатов.

«Морально уже был готов к уходу Марцела из клуба. Потому что он хороший тренер и уже зимой начали появляться слухи, что топовые команды хотят пригласить его. Мы провели вместе три замечательных сезона, и я считаю, что добились хорошего результата», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Также босниец признался, что не удивится, если в скором времени «Оренбург» покинут латиноамериканские легионеры, показывающие хорошую игру.

Напомним, что минувший розыгрыш чемпионата России «Оренбург» Лички завершил на седьмом месте в турнирной таблице. На посту наставника «Динамо» тренер успел провести один официальный матч, в котором потерпел поражение от «Краснодара» со счётом 1:3.