Бородюк: «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома»

Российский специалист Александр Бородюк высказался о трансфере нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

Эксперт отметил, что любой клуб не отказался бы от такой сделки, ведь после ухода игрока сборной Бразилии у питерского клуба появятся хорошие деньги, за которые они смогут приобрести других игроков.

«С точки зрения бизнеса — «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Конечно, Малком хороший и классный игрок. Но команда не должна зависеть от одного игрока», - приводит слова Бородюка «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что трансфер в ближайшее время будет закрыт, а сумма сделки составит 60 миллионов евро.