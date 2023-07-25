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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярошик надеется, что Вера останется в «Оренбурге»

25 Июля 2023 • 16:29 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

Наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что вместе с аргентинским хавбеком в стан «бело-голубых» отправится Кирилл Капленко.

«Лукас Вера пока остается. И надеюсь, что останется с нами после закрытия трансферного окна», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

В стартом туре чемпионата России «Оренбург» не смог отобрать очки у «Спартака» в гостевом поединке, уступив 2:3. Стоит отметить, что  Вера провел на поле все 90 минут и записал в свой актив два ассиста.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Лукас Вера трансферы футбола - лето 2023
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