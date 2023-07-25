Ярошик надеется, что Вера останется в «Оренбурге»

Наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что вместе с аргентинским хавбеком в стан «бело-голубых» отправится Кирилл Капленко.

«Лукас Вера пока остается. И надеюсь, что останется с нами после закрытия трансферного окна», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

В стартом туре чемпионата России «Оренбург» не смог отобрать очки у «Спартака» в гостевом поединке, уступив 2:3. Стоит отметить, что Вера провел на поле все 90 минут и записал в свой актив два ассиста.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро.