Олусегун: «Главная цель «Краснодара» — победа в РПЛ»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что в нынешнем сезоне «быки» способны посоперничать с «Зенитом» за чемпионский титул.

По мнению нигерийского футболиста, если южане продолжат играть так же, как в матче первого тура РПЛ против «Динамо» (3:1), «Краснодар» сможет стать чемпионом.

«Наша главная цель — победа в РПЛ, мы хотим взять этот главный трофей, каждый из ребят верит в это. Если мы будем ещё усерднее тренироваться и выдавать такие же качественные матчи, как с «Динамо», то обязательно станем чемпионами», — приводит слова Олусегуна Sport24.

После первого тура чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе три набранных очка. Следующий матч в рамках РПЛ «быки» проведут 30 июля против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.