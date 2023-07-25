Конате высказался об интересе со стороны «Локомотива»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».

Форвард отметил, что по поводу его будущего лучше обращаться к агенту или представителям клуба.

«Посмотрим. Пока я здесь, у меня контракт еще на год», - ответил Конате на вопрос «Матч ТВ» о том, где он проведёт ближайший сезон.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в два миллиона евро.

Ранее Конате выступал за «Урал», «Кайрат», «Гомель», армянский «Пюник», «Тамбов» и подмосковные «Химки».

В минувшем сезоне РПЛ он отметился 11 забитыми мячами, тем самым попав в десятку лучших бомбардиров сезона.