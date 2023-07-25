Агент Вендела заявил, что игрок может остаться в «Зените»

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что приехал в Россию, чтобы обсудить будущее игрока с руководством питерского клуба, и хочет, чтобы «Зенит» получил за него хорошие деньги после продажи.

«Допускаю ли, что продажа не состоится? Да, конечно, у Вендела есть контракт с «Зенитом», он готов выполнять его профессионально», - приводит слова Рибейро Metaratings.ru.

Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан лета 2027 года.

Напомним, что Вендел только сегодня, 25 июля, прибыл в Россию.