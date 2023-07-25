Канчельскис — о Захаряне: «Надо рисковать, в РПЛ он перестал расти»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переезде полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб.

Ранее появилась информация, что 20-летний хавбек близок к переходу в итальянский «Лацио», но в клубе из Серии А пока не считают трансфер состоявшимся.

«Если у Захаряна действительно так много предложений из Европы, то ему нужно сейчас же уезжать, надо рисковать. Ему необходим переезд в европейский чемпионат, в РПЛ он перестал расти», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Лацио» — это очень хороший вариант для Захаряна, ведь итальянский чемпионат входит в число лучших лиг мира.