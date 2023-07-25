Агент Карраскаля: «Не пытались и не пытаемся расторгнуть контракт с ЦСКА»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Родриго Лопес высказался об информации, что его клиент хочет расторгнуть контракт со столичным клубом.

Агент отметил, что на данный момент «армейцы» не получили ни одного предложения по трансферу игрока, однако работа над этим идёт.

«О разрыве контракта с клубом речь не идет. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы

работаем исключительно над продажей Хорхе», - приводит слова Лопеса Sport24.

Контракт 25-летнего футболиста сборной Колумбии с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.