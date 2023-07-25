Ловчев: «Мы уходим от чемпионата автобусов, футбол стал интересен»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об изменениях в Российской премьер-лиге.

«Должен сказать, наш футбол постепенно меняется — мы уходим от чемпионата автобусов. Важно для зрителей, что забивается много голов, футбол стал интересен», — написал Ловчев в своем телеграм-канале «Ловчев Online».

В первом туре нового сезона чемпионата России было забито 26 мячей. Стоит отметить, что в шести из восьми матчей команды обменялись голами.

Следующий тур РПЛ начнется матчем «Крылья Советов» - «Динамо», который состоится 29 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.