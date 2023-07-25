Лиссабонская «Бенфика» отказывается вести переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника Давида Нереса, об этом сообщает издание A Bola.

По данным источника, бразильский футболист также не рассматривает вариант с переездом в Россию.

Контракт 26-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее Нерес, на счету которого семь игр за сборную Бразилии, выступал в амстердамском «Аяксе» и «Шахтере».

Ранее СМИ сообщали, что «Спортинг» готов продать игрока за 30 миллионов евро.