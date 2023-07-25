Мансилья: «Уход Лички был для меня ударом»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался об уходе бывшего тренера команды Марцела Лички в «Динамо».

Аргентинский футболист признался, что уход чешского наставника нынешним летом стал для него серьёзным потрясением. При этом Мансилья подчеркнул, что рад за тренера, которому удалось добиться повышения.

«От нас ушёл супертренер. У нас с ним были отличные отношения, как у отца с сыном. Я благодарен Марцелу за всё и не хочу терять контакт с ним. Было грустно, но я за него рад. Работа в «Динамо» — это его карьерный рост», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. В прошлом сезоне южноуральская команда сумела занять высокое для себя седьмое место в турнирной таблице РПЛ, опередив нынешний клуб чешского тренера «Динамо» на одно очко.