Форварда «Спортинга» Паулиньо не будет в ЦСКА

Агент нападающего лиссабонского «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра (бывший игрок «Зенита») высказался о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«Вероятность перехода Паулиньо в ЦСКА невелика. У клубов нет экономического соглашения», - заявил агент в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контракт 30-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что за свою профессиональную карьеру Паулиньо не играл за пределами Португалии.

На его счету три игры за национальную сборную, в которых он смог отметиться двумя забитыми мячами.