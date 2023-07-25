Пока Акинфеев играет в РПЛ, никто и близко к нему не подберётся — Казанский

Известный журналист и комментатор Денис Казанский ответил на вопрос о вратарях РПЛ.

«Кто из вратарей проведет более уверенный сезон? Я не большой специалист по вратарям. Пока есть Игорь Акинфеев в нашем чемпионате, никто и близко к нему не подберется», — приводит слова Казанского Metaratings.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА проиграл в гостях «Уралу» со счетом 1:2. Во втором туре подопечные Владимира Федотова будут гостить у «Ахмата» (30 июля).

Контракт Акинфеева с «армейцами» рассчитан до следующего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в два миллиона евро.