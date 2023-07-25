Шалимов считает, что в текущем сезоне у «Зенита» не будет лёгких выездов

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался после победы «Зенита» над «Пари НН» (2:0) в матче первого тура чемпионата России. Напомним, оба гола «сине-бело-голубые» забили в большинстве. На 50-й минуте встречи у нижегородского клуба был удален Виктор Александров.

«Легких выездов в этом году у Питера не будет, и матч в Нижнем это подтвердил. Игра была тяжелая», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Сегодня, 25 июля, «Зенит» начнет свой путь в групповом этапе Кубка России. Соперником «сине-бело-голубых» станет «Ахмат». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.