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Шалимов: «Если брать то, как Захарян играет сейчас, то это не потеря для «Динамо»

25 Июля 2023 • 15:30 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

По мнению специалиста, уход Захаряна не станет серьёзной потерей для «бело-голубых», так как 20-летний футболист сейчас пребывает не в лучшей своей форме. Шалимов также отметил, что в Италии Захаряну придётся нелегко, поскольку в Серии А футбол совершенно иного уровня.

«Если брать то, как Арсен играет сейчас, то это не потеря для «Динамо». Если оценивать перспективу и потенциал — безусловно, потеря.

В Италии такой чемпионат, где ты мяч не увидишь, надо очень много работать в отборе, надо прибавлять физически — всё делать быстрее, мощнее», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

При этом тренер подчеркнул, что по стилю игры Захарян подходит «Лацио», однако ему необходимо прибавлять в мощи, единоборствах и в скорости принятия решений.

Ранее сообщалось, что за Захаряна «Лацио» может заплатить 11 миллионов евро без учёта бонусов. Портал Transfermarkt, в свою очередь, оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Игорь Шалимов Арсен Захарян
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Leonardis
25 Июля 2023 в 16:14
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