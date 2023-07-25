Дркушич: «Я не могу назвать Малкома самым сложным соперником в своей карьере»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, считает ли нападающего «Зенита» Малкома Филипе самым сложным соперником в карьере.

«Малком – просто топ, отличный игрок, но я не могу назвать его самым сложным соперником в своей карьере. У меня не было с ним проблем», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в одном матче и не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Аль-Хилялем» по трансферу Малкома за 60 миллионов евро.

В первом туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0), в этой встрече Малком на поле не появился.