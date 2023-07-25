«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику бразильского клуба «Сан-Паулу» Матеусу Белему.

Как сообщил агент игрока Алешандре Соарес в разговоре с «Матч ТВ», заинтересованность питерского клуба в 20-летнем футболисте очень серьезная.

Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до 31 января следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его 200 тысяч евро.

В 2023 году Белем принял участие в семи встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.На данный момент в «Зените» числятся девять бразильцев, однако в ближайшее время, с большой долей вероятности, команду покинут Малком и Вендел.