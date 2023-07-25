Радимов: «Рубин» уверенно вернулся в РПЛ»

Российский тренер Владислав Радимов поделился информацией, какие клубы ему понравились в первом туре нового розыгрыша РПЛ.

«Кто понравился? «Рубин». Для новичка лиги сыграл здорово. Казань уверенно возвращается в РПЛ. Понравились «Крылья Советов», увезли три очка из Грозного, что мало кому удается», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Кроме того, специалист добавил, что здорово проявил себя «Краснодар» в матче с «Динамо», футболисты «быков» отлично взаимодействовали в центре поля.

Второй тур чемпионата России стартует 29 июля. Первым поединком нового тура РПЛ станет встреча «Крыльев Советов» с «Динамо». Начало игры запланировано на 15:00 по мск.