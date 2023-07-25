Рапопорт: «Не могу сказать, что Адамов ярко играл за «Сочи»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о переходе в петербургский клуб вратаря «Сочи» Дениса Адамова.

Напомним, сегодня, 25 июля, «Зенит» официально объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Адамовым.

Рапопорт признался, что не знает насколько сейчас Адамов готов конкурировать с основным вратарём «сине-бело-голубых» Михаилом Кержаковым. По мнению специалиста, 25-летний новобранец в своём бывшем клубе не блистал.

«Не могу сказать, что Адамов ярко играл за «Сочи». Когда-то он был во второй команде «Краснодара», там проиграл конкуренцию Сафонову. В «Сочи» играл не всегда, потому что когда был здоров Джанаев, тренеры давали время ему», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Адамов провёл за «Сочи» 21 матч, пропустил 39 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 25 июля, против «Ахмата» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.