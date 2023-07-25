Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рапопорт: «Не могу сказать, что Адамов ярко играл за «Сочи»

25 Июля 2023 • 14:51 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1 1.38 X 5.50 2 8.50
Через 4 ч. 28 мин.

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о переходе в петербургский клуб вратаря «Сочи» Дениса Адамова.

Напомним, сегодня, 25 июля, «Зенит» официально объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Адамовым.

Рапопорт признался, что не знает насколько сейчас Адамов готов конкурировать с основным вратарём «сине-бело-голубых» Михаилом Кержаковым. По мнению специалиста, 25-летний новобранец в своём бывшем клубе не блистал.  

«Не могу сказать, что Адамов ярко играл за «Сочи». Когда-то он был во второй команде «Краснодара», там проиграл конкуренцию Сафонову. В «Сочи» играл не всегда, потому что когда был здоров Джанаев, тренеры давали время ему», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Адамов провёл за «Сочи» 21 матч, пропустил 39 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 25 июля, против «Ахмата» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Рапопорт Денис Адамов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела заявил, что игрок может остаться в «Зените»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Захаряне: «Надо рисковать, в РПЛ он перестал расти»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Не пытались и не пытаемся расторгнуть контракт с ЦСКА»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Мы уходим от чемпионата автобусов, футбол стал интересен»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Нерес не хочет переходить в «Зенит» слухи
15:49 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: «Уход Лички был для меня ударом»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Форварда «Спортинга» Паулиньо не будет в ЦСКА
15:41 · Россия. Премьер-лига
Пока Акинфеев играет в РПЛ, никто и близко к нему не подберётся — Казанский
15:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что в текущем сезоне у «Зенита» не будет лёгких выездов
15:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Если брать то, как Захарян играет сейчас, то это не потеря для «Динамо» 1
15:24 · Кубок России
Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Урал»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Я не могу назвать Малкома самым сложным соперником в своей карьере»
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» проявляет серьезный интерес к центральному защитнику «Сан Паулу» Матеусу Белему слухи
15:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Рубин» уверенно вернулся в РПЛ»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Очень плотный чемпионат, в котором не будет явных аутсайдеров»
Все новости
Рекомендуем