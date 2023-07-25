Радимов: ЦСКА срочно нужны приобретения

Российский тренер Владислав Радимов рассказал, какие команды разочаровали его в первом туре чемпионата России.

«Разочаровал «Локомотив», после яркой весны от команды большие ожидания, а они начали тур с потери очков. Кроме того, разочаровали ЦСКА и «Динамо», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, он ждал от «армейцев» борьбы за чемпионство, а они проиграли уже в первом туре, у команды нет глубины состава, необходимо усиление. «Динамо» тоже очень плохо начало сезон, команда ужасно играет в обороне, добавил Радимов.

Второй тур чемпионата России стартует 29 июля матчем «Крылья Советов» - «Динамо».