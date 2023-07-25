Казанский — о переговорах Захаряна с «Лацио»: «Это сильно влияет на игрока»

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне.

«С «Краснодаром» Захарян показал старательный футбол. Надо смотреть, уедет он или нет, в «Динамо» уже подтвердили факт переговоров с «Лацио». Это сильно влияет на игрока», — приводит слова Казанского Metaratings.

По мнению эксперта, в футболе нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички больше романтизма, чем у экс-наставника команды Славиши Йокановича, это может помочь Захаряну, если он снова не сможет уехать в Европу.

В матче первого тура РПЛ «Динамо» - «Краснодар» (1:3) Захарян провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.