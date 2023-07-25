Радмановац считает, что «Балтике» по силам попасть в топ-10 по итогам сезона

Защитник «Балтики» Никола Радмановац поделился ожиданиями от выступлений калининградской команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что «Балтика» заслужила право выступать в высшем дивизионе российского футбола впервые за последние 25 лет.

Радмановац считает, что новичку Премьер-лиги по силам оказаться в топ-10 по итогам сезона.

«В Премьер‑лиге каждая команда сильна, поэтому думаю, что будет тяжело играть со всеми. Ожидаем лучшие результаты – топ‑10, наверное, будет», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

В игре первого тура против «Сочи» «Балтика» потерпела поражение со счётом 0:2. Свой ближайший матч команда из Калининграда проведёт завтра, 26 июля, против «Крыльев Советов» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.